Está em último na Premier League, mas renovou contrato até 2025

O Nottingham Forest anunciou a extensão do vínculo que liga Steven Cooper ao clube.

O Nottingham Forest, atual lanterna-vermelha da Premier League, com cinco derrotas nos últimos cinco jogos, apesar do elevado investimento no mercado de verão (à volta de 162 milhões de euros), anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato do técnico Steven Cooper.

O técnico passa a estar vinculado ao histórico emblema até 2025, num anúncio que surpreendeu a Imprensa britânica, que tinha vindo a avançar o fim da linha para Cooper, o obreiro da subida ao principal escalão inglês na época passada.

Na segunda-feira, o Nottingham Forest recebe o Aston Villa, em jogo da nona jornada da Premier League, onde soma apenas quatro pontos, estando a quatro de distância da primeira equipa acima da linha de águia - Crystal Palace.