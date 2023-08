Está em final de contrato no Bayern e é apontado ao Manchester United

Numa altura em que Harry Maguire está a ser associado a uma saída para o West Ham, os red devils estão em busca de um nome para o substituir, com Benjamin Pavard a ter surgido no horizonte.

Com Harry Maguire cada vez mais próximo de uma saída para o West Ham, o Manchester United está em busca de um novo central e, nesse sentido, o jornal francês L'Équipe refere esta terça-feira que o alvo prioritário dos red devils é Benjamin Pavard.

O polivalente defesa francês, campeão do Mundo em 2018, tem a capacidade de jogar a central ou a lateral direito e tem apenas mais um ano de contrato no Bayern, tendo demonstrado no passado a sua intenção de abraçar um novo desafio na carreira, aos 27 anos.

A mencionada fonte assegura que, apesar de o United ainda não ter apresentado uma proposta oficial por Pavard, o nome do defesa agrada ao treinador Erik ten Hag, que já pediu a sua contratação à direção. Tendo em conta a sua situação contratual, Pavard deverá ter um custo a rondar os 30 milhões de euros.

É de referir que Fabrizio Romano, especialista no mercado, garantiu na terça-feira que o Manchester United está de olho em Jean-Clair Todibo, central que passou pelo Benfica na época 2020/21 e que alinha pelo Nice, restando saber quem será o escolhido para colmatar uma eventual saída de Maguire.