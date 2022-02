Está em final de contrato com o Chelsea e atira: "Últimos meses são a prova"

Rudiger reconhece que há negociações, mas nada ainda está resolvido.

Antonio Rudiger continua a ser um dos casos urgentes que o Chelsea tem para resolver. O central internacional alemão está em final de contrato, muito se falou já de valores, mas não há ainda nenhuma novidade sobre a eventual assinatura de um novo vínculo. O defesa mostra-se tranquilo.

"Recentemente, afirmei que estavam a decorrer negociações com o clube e isso é tudo o que posso dizer sobre o tema. Também posso assegurar que, apesar do grande peso mediático, nunca me deixarei distrair nem me vai afetar desportivamente. Creio que os últimos meses são prova disso", afirmou Rudiger à "Sport1".

O jogador de 28 ano cumpre a quinta temporada no clube londrino, após passagens por Roma e Estugarda. No fim de semana passado ajudou o Chelsea a conquistar o Mundial de Clubes, numa final ganha ao Palmeiras.