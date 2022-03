Sinisa Mihajlovic, treinador do Bolonha, anunciou que irá retomar os tratamentos à leucemia.

Sinisa Mihajlovic, atual treinador do Bolonha, falou este sábado aos jornalistas e não trouxe boas notícias. O antigo internacional sérvio revelou que irá retomar os tratamentos ao cancro, depois de em novembro de 2019 ter deixado o hospital após completar a terceira fase do tratamento. "A leucemia voltou", disse.

"Realizo ciclicamente análises profundas após a doença, nos últimos anos a recuperação tem sido excelente, mas infelizmente nas últimas surgiram sinais de alarme e há o risco de recorrência da doença. No início da próxima semana terei que me ausentar e serei internado. Mas ao contrário do que aconteceu há dois anos e meio, agora sei o que fazer. Espero que o tempo seja curto", assegurou.

"Esta doença tem de facto coragem para voltar e lutar comigo. Estou aqui, se a primeira lição não lhe chegou, dou-lhe uma segunda. Este é o caminho da vida, é feito de altos e baixos. Também há buracos onde podemos cair, mas é preciso encontrar sempre força para sair deles. No início da próxima semana vou ser admitido no hospital, sei que estou em boas mãos. Ao contrário do que sucedeu há dois anos e meio, estou calmo. Espero que seja rápido, mas vou perder alguns jogos. Já tenho tudo preparado para seguir os treinos e os jogos no quarto", revelou Mihajlovic, que chegou a ser anunciado como treinador do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho.

"Vou voltar em breve", atirou o técnico que assim irá falhar os próximos encontros do Bolonha, atual 13.º classificado do campeonato italiano.