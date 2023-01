"Esta dedução de 15 pontos dá-nos a oportunidade de assinarmos uma época extraordinária"

Direção, técnico e plantel uniram vozes nas críticas à dedução de 15 pontos na secretaria e prometeram resposta dentro de campo.

Punida pela federação italiana com a perda de 15 pontos no âmbito das acusações de fraude fiscal, a Juventus não escondeu o sentimento de revolta que reina na parte bianconera de Turim. Primeiro a reagir à punição, Massimiliano Allegri foi protagonista de um discurso otimista para o que resta da época.

"Esta dedução de 15 pontos dá-nos uma oportunidade de assinarmos uma temporada extraordinária. Ainda estão 60 pontos à disposição e estamos na disputa da Taça de Itália e da Liga Europa. Só temos de manter um perfil discreto e trabalhar no duro", afirmou o treinador da Juve, na antevisão do duelo de domingo frente à Atalanta.

Ainda este sábado, os jogadores recorreram às redes sociais para darem conta do "orgulho" de representarem o clube e, após o treino, foram visitados pelo presidente Gianluca Ferrero. "A equipa tem de defender o clube desta injustiça nos relvados e somar pontos. Do resto tratamos nós", afirmou Ferrero - citado pelo jornal "Tuttosport" -, reforçando a intenção de recorrer do castigo junto do Comité Olímpico italiano.