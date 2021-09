Está de regresso após lesão e admite: "Os primeiros dias foram difíceis, não queria aceitar"

Ansu Fati está de regresso aos convocados do Barcelona após longa paragem por lesão.

Lesão: "Os primeiros dias foram difíceis, não queria aceitar, mas era o que era. Aceitei, tive de aceitar. Já passou, tudo passa por algo e estou com mais vontade do que nunca de poder volta r a desfrutar. Depois de passar por isto, desfrutas muito mais de cada pequena detalhe e poder voltar com os companheiros foi um dia especial.

Regresso: Tenho muita vontade de devolver toda a confiança e de voltar ao Camp Nou, acho que vai ser como o primeiro dia de estreia, porque há quase dois anos que não posso jogar com público. Vai ser muito especial, espero poder brindar os adeptos com uma boa exibição e compromisso.

Camisola 10: "É um desafio, por tudo o que significa a camisola 10, porque Messi, Ronaldinho e outros grande jogadores a usaram... Mas se estás no Barcelona tens de estar sempre preparado para tudo, é o melhor clube do mundo. O 10 é mais uma pressão, mas já estar no Barcelona é muita pressão, cada um tem uma responsabilidade e tens de a assumir."