Está confirmado: Lewandowski vai mesmo cumprir castigo de três jogos

Redação com Lusa

TAD espanhol confirma castigo de três jogos a Robert Lewandowski.

O futebolista internacional polaco Robert Lewankowski, do Barcelona, vai ter de cumprir os três jogos de castigo com que foi punido pela Liga espanhola, confirmados esta quarta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) espanhol.

O comité de competições da Federação Espanhola de Futebol decretou três jogos de suspensão após a expulsão do polaco ante o Osasuna, decisão que o TAD, para o qual os catalães recorreram, agora validou - pelo meio, o recurso ao comité de apelo da federação também validou a pena.

Assim, o ponta de lança vai falhar os desafios frente ao Atlético de Madrid, Bétis e Getafe.

A agência EFE cita uma fonte do clube para noticiar que "muito provavelmente" o Barcelona não vai recorrer da decisão.

Junto da justiça civil, o Barcelona tinha conseguido em 29 de dezembro uma providência cautelar, pelo que Lewandowski pode alinhar ante o vizinho Espanhol (1-1), que, entretanto, impugnou o jogo alegando a participação indevida do atleta.