Está confirmado: jogo entre o Manchester United e o Brentford adiado

Abalados por um surto de covid-19, os red devils conseguiram adiar o jogo desta terça-feira com o Brentford.

O duelo entre Brentford e Manchester United, agendado para a noite desta terça-feira, foi adiado.

Na sequência de uma bateria de testes PCR, os red devils confirmaram a existência de um surto de covid-19 no clube, que afeta jogadores e elementos do staff. De imediato, foi encerrado o centro de treinos por 24 horas, de forma a minimizar o risco de mais infeções.

A Direção do emblema que conta com Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot encetou conversações com a liga no sentido de avaliar a existência de condições para a realização do jogo da 17.ª jornada da liga inglesa.

Refira-se que os jogadores que testaram positivo (cujos nomes não foram revelados) foram colocados em isolamento domiciliário, enquanto os restantes atletas trabalharam ao ar livre e de forma individual.