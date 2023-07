Está confirmada a data para a apresentação de Messi no Inter Miami

Cerimónia irá decorrer no dia 16 de julho, um domingo.

O Inter Miami confirmou que será no domingo, dia 16 de julho, que irá decorrer a apresentação de Lionel Messi como reforço, numa cerimónia que tem o nome "The Unveil", "A revelação" em português.

"O grande evento incluirá entretenimento, discursos no campo e muito mais", informou o emblema norte-americano, que também deverá apresentar Sergio Busquets, médio ex-Barcelona já garantido. Jordi Alba, que também deixou o emblema catalão, é uma possibilidade. Irá decorrer no DRV PNK Stadium, às 20h00 locais (01h00 em Portugal continental).

O atacante, formado no Newell's Old Boys e no Barcelona e que jogou na equipa principal dos catalães entre 2004 e 2021, vai conhecer novo capítulo na carreira após dois anos no PSG, coroados com o título nacional de França em duas temporadas e uma Supertaça, tendo cumprido 75 jogos e marcado 32 golos.

Messi, de 35 anos, é considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, somando sete Bolas de Ouro, um recorde, tendo guiado a seleção da Argentina à vitória, como capitão, no Mundial'2022 no Catar, depois de já ter conquistado a Copa América, em 2021.