"Está claro que Maguire tem qualidade suficiente para jogar ao mais alto nível"

Erik ten Hag elogiou as exibições do central ao serviço da Inglaterra e garantiu que também as poderá realizar com as cores dos red devils.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, defendeu na segunda-feira que Harry Maguire tem qualidade para jogar ao mais alto nível pelos red devils, elogiando as exibições do central ao serviço da Inglaterra.

"Já me perguntaram isso várias vezes. Está claro que ele tem qualidade suficiente para jogar ao mais alto nível. Pela Inglaterra, ele faz grandes jogos quase sempre . Ele passou por um período mau no Manchester United, mas está a trabalhar no duro e a recuperar a confiança", garantiu, em conferência de imprensa.

O técnico neerlandês acrescentou que a subida de confiança do central, de 29 anos, foi notória nas suas exibições no Mundial'2022: "Queremos que ele deixe tudo em campo pelo Manchester United. É isso que espero dele e, se o fizer, ele será um grande jogador para nós".

Desde a chegada de Ten Hag ao comando técnico dos red devils, Raphael Varane e Lisandro Martínez têm sido os centrais mais utilizados. Já Maguire tem sido relegado para o banco de suplentes e soma apenas nove partidas esta temporada.