"Está claro para todos que o PSG está a agir fora das regras, com manobras fraudulentas"

LaLiga quer revogação do contrato de Mbappé e ameaça PSG com processo.

A Liga Espanhola de Futebol (LaLiga) quer pedir "a revogação do contrato de [Kylian] Mbappé" e admite processar o Paris Saint-Germain nas autoridades europeias, assegurou esta sexta-feira o seu advogado em França, Juan Branco.

O advogado questiona a legalidade do contrato de Mbappé e considera que a Liga Francesa nunca o deveria ter validado, uma vez que, no seu entender, o Paris Saint-Germain viola as regras do fair-play financeiro a nível nacional e europeu.

Juan Branco pretende requerer "a revogação do contrato de Mbappé ao Ministro dos Desportos", para depois ponderar apresentar "um recurso à Liga francesa para que contacte a Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG), para um controlo de oportunidade" contra o PSG.

Se estas etapas não surtirem efeito, o advogado admitiu em conferência de imprensa que irá agir perante o Tribunal Administrativo de Paris e, caso os recursos nacionais não produzam resultados, irá recorrer às instâncias e tribunais europeus.

"Está claro para todos que o PSG está a agir fora das regras, inclusive por meio de manobras fraudulentas", disse Juan Branco, lembrando que a LaLiga também levou perante a UEFA o Manchester City, por alegada violação das regras de "fair-play" financeiro.

O advogado explicou que o que está a impulsionar estes procedimentos é o desejo da LaLiga de "redefinir as regras para um ecossistema mais virtuoso".

A LaLiga acusa o PSG de "violar continuamente os atuais regulamentos de "fair-play" financeiro" estabelecidos pela UEFA e de desequilibrar a competição desportiva e económica.