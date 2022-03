"Espreitei pela porta, de pijama, e era o Jorge Mendes e o José Mourinho"

Fabinho, médio do Liverpool, recordou a forma como, em 2012, ingressou na academia do Real Madrid, contando a história de quando conheceu José Mourinho, que treinava os merengues na altura

Em entrevista à revista FourFourTwo, Fabinho contou a forma como, no verão de 2012, passou de estar em Portugal, num churrasco com amigos, a ser um jogador dos quadros do Real Madrid.

"Chegámos a Portugal, mas só fiquei duas semanas no Rio Ave, talvez três no máximo. Fiz um churrasco com outros brasileiros e o meu empresário ligou-me para dizer que o Real Madrid Castilla [equipa B dos merengues] precisava de um lateral direito e ele queria saber se eu estava interessado", começou por contar.

"Então, uma noite, o Lúcio veio e disse-me para fazer as malas porque o Jorge Mendes vinha de carro de madrugada. Eu sentia-me a alucinar, perguntei: 'algo está errado?' Ninguém me disse uma palavra, mas depois, num momento qualquer no carro, Mendes disse que íamos viajar para Madrid e que eu assinaria com eles", prosseguiu o internacional brasileiro.

Fabinho recordou também a primeira interação que teve com José Mourinho, treinador madridista na altura, que não podia ter sido menos formal, uma vez que o médio se encontrava de... pijamas.

"Liguei para a minha mãe no Brasil para contar-lhe [da assinatura de contrato com o Real] e ela começou a chorar. Ninguém esperava que algo tão grande acontecesse em tão pouco tempo. Foi um momento muito especial para mim. Seguimos para o hotel em Madrid e, quando estava a dormir, acordei quando alguém bateu à porta. Espreitei e não acreditei. Era o [Jorge] Mendes e o José Mourinho! E eu ainda de pijama, não estava pronto para conhecê-lo. Eu nem sabia o que dizer", revelou o médio de 28 anos.

Sem nunca se ter estreado pelo Rio Ave, Fabinho rumou à formação do Real Madrid no verão de 2012, onde atuou regularmente, o que lhe valeu a estreia na equipa principal, comandada por Mourinho, diante do Málaga, na primeira e única vez que atuou pelo gigante de Madrid. Seguiu-se o Mónaco, onde fez parte de uma equipa que quebrou a hegemonia do PSG na Ligue 1 em 2017/18, numa época que antecedeu a vinda para Liverpool.