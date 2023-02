Esposa de Thiago Silva colocou "gosto" em comentário que critica o treinador do Chelsea

Belle Silva, companheira do defesa-central Thiago Silva, está a criar polémica entre os adeptos dos blues devido a um "like" que colocou num comentário na rede social Twitter.

O Chelsea vive um momento delicado. Está em 10.º lugar na Premier League e as vitórias não têm sido frequentes. O clime não é o mais saudável e há pequenas coisas que ainda "aquecem" mais o ambiente. Foi o que aconteceu com um "like" de Belle Silva, a esposa de Thiago Silva, um dos capitães do emblema londrino.

Na rede social Twitter, um adepto dos blues respondeu a uma publicação da companheira do jogador, pedindo que fosse o defesa-central a assumir o comando técnico do Chelsea. O problema é que o mesmo comentário é depreciativo para com o treinador Graham Potter.

"Podes pedir ao Thiago para ser ele a treinar o nosso clube? É que temos um treinador ultrapassado e sem tática que não sabe o que está a fazer, e que nem sequer compreende que isto é o Chelsea. Pensa que ainda está no Brighton", lê-se no "tweet".

Belle Silva colocou um "gosto" e a polémica instalou-se, com alguns adeptos a reprovarem o gesto.