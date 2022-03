Esposa de jogador brasileiro do Shakhtar: "Apanhei duas maçãs para os meus filhos. Eu comi os caroços"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações da Esposa de Maycon, jogador do Shakhtar, Lyarah Barberan, na chegada ao Brasil

Esposa de Maycon, jogador do Shakhtar, Lyarah Barberan teve declarações carregadas de emoção na chegada do Brasil, onde começaram a regressar muotos dos brasileiros que atuavam no campeonato do Ucrânia.

"As crianças, graças a Deus, não passaram fome" , revelou ao descrever os dias em que deixaram Kiev a caminho da fronteira com a Roménia. "Consegui apanhar duas maçãs e os meus filhos comeram para matarem a fome. Eu fiquei com os caroços", explicou.

"Naquela situação não me importava com a minha vida.Só queria que os meus filhos saíssem daquela situação. Como mãe só desesperei quando vi os meus filhos com fome. Tentei sempre manter a calma para que eles não desesperassem", afirmou ainda Lyarah Barberan.

Quando ainda estavam escondidos num bunker do hotel em Kiev, junto com outros jogadores brasileiros e famílias, Lyarah contou que cantava para tranquilizar as crianças.