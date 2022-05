Esposa de Di María despede-se com "recado": "Outro clube vai aproveitar-te como mereces"

Jorgelina Cardoso publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida. Jogador termina contrato e deixa Paris.

Ángel di María está de saída do PSG, depois de não ter havido uma renovação de contrato entre as partes, e Jorgelina Cardoso, companheira do internacional argentino, deixou uma longa mensagem de despedida nas redes sociais.

"O Ángel vai continuar a brilhar, para onde quer que vá, ninguém vai apagar a sua luz. Nunca o conseguiram fazer. Ele é sensível, mas por dentro é um guerreiro, como são as pessoas de Rosário Central", pode ler-se.



"Nem ser suplente apagou a tua luz, onde quer que vás iremos contigo, nós as três, a tua família, os teus amigos e as pessoas que sabem realmente o que vales, os teus verdadeiros fãs. 34 anos não é nada se o teu futebol disser que ainda és jovem. Mas pronto, os dirigentes disseram-te adeus... Outra equipa vai aproveitar-te como mereces e tirará de ti o teu melhor! Adeus Paris, adeus adeptos. Obrigado pelo apoio incondicional ao Ángel. Vocês sim, amam o clube. Quando uma porta se fecha abre-se um portão", continua.

Livre para assinar por outro clube, Dí María, 34 anos, foi oferecido ao Barcelona, segundo informa o jornal catalão "Mundo Deportivo". Ainda assim, a prioridade de Xavi para a posição será Raphinha, que brilhou pelo Leeds.