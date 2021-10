ESPN avança que Solskjaer já definiu onde quer prosseguir a carreira

A continuidade de Solskjaer no Manchester United está por um fio e o treinador já terá decidido para onde rumar de seguida, caso venha a ser despedido.

Ole Gunnar Solskjaer pode ter os dias contados no Manchester United e já terá decidido onde quer continuar a carreira, caso venha a ser despedido do comando técnico dos red devils. De acordo com a ESPN, o antigo futebolista pode voltar a comandar a seleção da Noruega.

Segundo a publicação, quando o atual selecionador, Stale Solbakken, deixar a equipa nórdica, Solskjaer assumir-se-á como substituto.

Na Noruega, o técnico de 48 anos já orientou o Molde.