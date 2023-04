Madjer: "Espero ver Salah com a camisola do Real Madrid ou do Barcelona"

Rabah Madjer, lenda do FC Porto, gostava de ver a estrela egípcia num dos grandes de Espanha

Lenda do futebol africano e do FC Porto, Rabah Madjer gostava de ver outra figura do continente a representar um dos dois colossos de Espanha. Para um dos heróis de Viena, Salah podia pensar numa transferência para Real Madrid ou Barcelona.

"Salah é um jogador maravilhoso e o orgulho de todos os árabes. O Liverpool é uma equipa muito grande e ajudou-o a explorar o seu talento, que era o que o Chelsea não conseguia fazer antes. Renovar o seu contrato seria um belo reconhecimento do que conseguiu em Anfield, mas pessoalmente espero ver a estrela com a camisa de um dos gigantes do futebol espanhol, Barcelona ou Real Madrid. Dessa forma, ele daria uma nova vida à sua carreira", referiu, em entrevista ao Al Ain Sports.

Sobre a Champions, competição que o argelino venceu em 1987, Madjer aponta dois clubes como favoritos à conquista do título.

"A competição será tremenda. Penso que o Manchester City é mais forte, porque tem um grande treinador e muita qualidade no ataque. Mas o Real Madrid tem uma longa tradição na competição e não pode passar despercebido. São liderados por um treinador experiente e têm um plantel maravilhoso", atirou.