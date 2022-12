"Espero que Haaland não fique contaminado pelas palavras bonitas do adversário"

Manchester City visita o Leeds esta noite, às 20h00.

Pep Guardiola alertou esta quarta-feira Erling Haaland para não se distrair com os elogios lançados pelo treinador do Leeds, que vai receber o Manchester City esta noite, no regresso das equipas à Premier League após a pausa para o Mundial'2022.

"Espero que Erling [Haaland] não fique contaminado pelas palavras bonitas do adversário. Eles querem ganhar e nós também. Vão puxar pela sua equipa e isto não será como um jogo particular", garantiu o técnico cityzen, em conferência de imprensa.

Outra preocupação que o avançado norueguês tem causado a Guardiola diz respeito à lesão que sofreu na vitória sobre o Liverpool (3-2), na Taça da Liga inglesa, em que foi substituído aos 73 minutos, já depois de ter marcado um golo.

"A lesão é completamente diferente da que sofreu na época anterior. Aí, ele magoou os ligamentos do pé e não foi uma lesão que se recupere facilmente, daí ter demorado. Mas agora está muito melhor, é uma questão de tempo. Precisamos dele e penso que estará pronto. Ele consegue treinar e vai voltar à sua melhor condição", apontou.

Em jeito de conclusão, Guardiola considerou que o Leeds é o pior adversário que poderia ter calhado aos cityzens logo após uma pausa competitiva tão prolongada.

"Leeds é um dos jogos mais difíceis. Teria preferido outro adversário que não fosse o Leeds neste momento após o Mundial. Eles são a equipa mais agressiva da Premier League em termos estatísticos. Não te dão tempo para pensar, tens de ser muito preciso e estar ao mais alto nível", alertou o espanhol.

O Manchester City visita o Leeds esta noite (20h00), em jogo que fecha a 17.ª jornada da Premier League.