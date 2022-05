Espanhol rompe ligação com o treinador Vicente Moreno

Vicente Moreno já não é treinador do Espanyol

Obreiro da subida de divisão na época passada

O Espanhol comunicou esta sexta-feira que Vicente Moreno deixou de ser o treinador principal da equipa.

O técnico espanhol chegou a Barcelona no verão de 2020, após o emblema ter descido à segunda divisão, tendo conseguido o regresso ao convívio entre os grandes do futebol espanhol logo no ano a seguir.

Esta temporada, Moreno orientou o Espanhol até um confortável 13º lugar da La Liga, sendo que será Luis Blanco, treinador da equipa B, a assumir o controlo técnico da equipa nos últimos dois jogos que restam no campeonato espanhol, diante do Valência e do Granada.