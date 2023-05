Espanhol desce e Celta de Vigo, de Carvalhal, parte para a última jornada em risco

A 37.ª e penúltima ronda confirmou o adeus do Espanhol, com a equipa de Barcelona a empatar (2-2) em Valência, outro dos "aflitos", com Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, já nos descontos (90+3 minutos), a "matar" de vez a esperança dos catalães

O Espanhol foi este domingo despromovido ao segundo escalão espanhol, com La Liga a prometer muita emoção na última jornada, com várias equipas a lutar ainda pela Europa e também pela manutenção.

A 37.ª e penúltima ronda confirmou o adeus do Espanhol, com a equipa de Barcelona a empatar (2-2) em Valência, outro dos "aflitos", com Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, já na compensação (90+3 minutos), a "matar" de vez a esperança dos catalães.

O Espanhol junta-se ao Elche nas equipas despromovidas, com Valladolid, Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, Almeria, Getafe, Valência e Cádiz a tentarem todos fugir ao mesmo destino na decisiva jornada da prova.

Mesmo derrotada em Madrid com o Atlético (2-1), a Real Sociedad confirmou a presença na Liga dos Campeões na próxima temporada com a ajuda do Villarreal, equipa que ainda estava na luta, mas que perdeu no campo do Rayo Vallecano (2-1) e ficou "apenas" com o acesso garantido à Liga Europa.

Nas contas europeias, só falta definir o representante espanhol na Conference League e nesta corrida aparecem cinco emblemas, com Osasuna, Athletic Bilbau, Girona, Rayo Vallecano e Sevilha a terem todos possibilidades de ainda terminarem em sétimo.

Esta situação aconteceu por "culpa" do Osasuna, atual sétimo posicionado, que foi derrotado em casa do Getafe (2-1), e do Athletic Bilbau, oitavo, que foi surpreendido no País Basco pelo Elche (1-0).

Osasuna a Bilbau somam ambos 50 pontos, com Girona, Rayo Vallecano e Sevilha a chegarem à última ronda com 49.

Na luta pela manutenção, o Celta, de Carvalhal, já podia ter ficado a "salvo", mas acabou derrotado no terreno do Cádiz (1-0) e terá agora que sofrer até final.

A última jornada vai iniciar com o Valladolid em zona de despromoção, com 39 pontos, seguido de Almeria e Celta, com 40, e Getafe, Valência e Cádiz, com 41.

O campeão Barcelona bateu em casa o Maiorca, por 3-0, com um "bis" de Fati, no jogo que marcou o adeus de Jordi Alba a Camp Nou depois de 11 temporadas no emblema catalão.