Lewandowski pode ir a jogo no dérbi e cria polémica: "É uma injustiça"

Espanhol, adversário do Barcelona no sábado, não concorda com decisão do Tribunal Central Contencioso de Madrid.

Originalmente suspenso para o dérbi e para os outros dois encontros seguintes, Robert Lewandowski viu ser aprovada uma medida cautelar aos três jogos de suspensão, numa decisão do Tribunal Central Contencioso de Madrid que não agradou nada ao Espanhol, adversário deste sábado do líder do campeonato.

"Falam de danos irreparáveis ao Barcelona sem avaliar os danos irreparáveis aos seus rivais e à competição, sem dar a possibilidade de qualquer recurso", pôde ler-se, num comunicado lançado esta sexta-feira pelo Espanhol de Barcelona, que considera a decisão "insólita".

"O Espanhol entende que pressupõe uma agravante e uma injustiça, tendo em conta os precedentes com outros clubes", aponta. "Apesar desta injustiça e de uma decisão sem precedentes nesta competição, a nossa equipa competirá a 110%", garantiu.

Expulso contra o Osasuna, na última jornada da liga espanhola antes do Mundial, Lewandowski dirigiu-se à equipa de arbitragem em termos menos próprios e viu o cartão vermelho ser transformado num castigo de três jogos, esta sexta-feira suspenso.