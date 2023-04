Espanhol contrata antigo jogador do clube para assumir a equipa

Luis García defendeu as cores da equipa catalã de 2005 a 2011. "Quando há problemas em casa e te chamam, tu vais", afirmou Luis García, que assinou até 2024.

O Espanhol despediu Diego Martínez e já tem sucessor, um home que conhece bem a casa: Luis García.

Antigo jogador dos pericos, Luis García defendeu as cores do Espanhol de 2005 a 2011, como jogador.

Aos 42 anos e com pouca experiência como treinador (comandou o Damm e o Real Madrid C), pega no clube em 18.º da LaLiga. Há um par de anos tinha dito que o seu sonho era voltar ao Espanhol como treinador.

