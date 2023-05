Espanhol-Barça: La Liga quer afastar dos estádios os responsáveis pela invasão

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Adeptos do Espanhol invadiram o relvado para impedir a festa de campeão do Barcelona no seu estádio

A festa de campeão do Barcelona, no terreno do Espanhol, ficou no domingo estragada pela invasão dos adeptos da casa ao relvado, o que levou os comandados de Xavi Hernández a terem de recolher aos balneários.

Já na manhã desta segunda-feira, a Liga espanhola emitiu um pequeno comunicado em reação aos referidos acontecimentos, explicando que "analisou todas as imagens" e está a tentar identificar "todos os responsáveis para impedi-los de regressar aos estádios".

"La Liga, depois da invasão no Espanhol-Barcelona:

- Analisou desde ontem [domingo] todas as imagens

- Em colaboração com o Espanhol identificará "todos os responsáveis para impedi-los de regressar aos estádios"

- Denunciará os acontecimentos perante os organismos competentes", pode ler-se.