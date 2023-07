Espanhóis revelam plano do Real Madrid para Arda Guler

Internacional turco será contratado pelos merengues para a posição de extremo

Arda Guler, que chegou a ser apontado a Benfica e a FC Porto, está muito próximo de ser confirmado como reforço do Real Madrid. Em Espanha, já fazem contas ao contrato do turco e ao papel que Ancelotti lhe dará no esquema dos merengues.

Segundo o jornal AS, Guler terá oportunidades de mostrar o seu valor na pré-temporada, pelo menos. E terá esses minutos nas faixas, de acordo com o mesmo jornal. Apesar de jogar muitas vezes atrás do avançado, o Real já tem vários jogadores para a zona medular.

Não é impossível, contudo, que o jogador acabe emprestado. Nesse aspeto, o Bayer Leverkusen, treinado por Xabi Alonso, parece ser um dos sérios candidatos a receber o turco, que fez apenas duas temporadas na equipa principal do Fenerbahçe.