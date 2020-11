Espanhóis revelam palavras trocadas entre Setién e Messi: "Tens ali a porta"

SER Catalunya revela teor de conversa entre o ex-treinador do Barcelona e os jogadores no balneário.

Meses depois de Quique Setién ter deixado o comando técnico do Barcelona, eis que surge o teor de uma alegada conversa entre o antigo treinador dos catalães e o plantel, no balneário do estádio de Balaídos, em Vigo.

De acordo com a SER Catalunya, Setién terá apontado o dedo aos jogadores depois de um empate (2-2) com o Celta e Lionel Messi, capitão de equipa, não gostou do tom adotado pelo timoneiro, pedindo, supostamente, "mais respeito" por atletas que já tinham conquistado todo o tipo de títulos. Confrontado pelo argentino, Setién não ficou sem resposta: "Se não gostas do que digo, tens ali a porta".

Estas terão sido as palavras utilizadas por Quique Setién, às quais, ainda segundo o mesmo órgão, Messi reagiu com um sorriso irónico.

De recordar que, recentemente, o treinador de 62 anos, falou sobre a relação com 10 do Barça. "Acho que Messi é o melhor de todos os tempos. Houve outros grandíssimos jogadores que foram muito bons, mas a regularidade/continuidade que este rapaz teve ao longo dos anos, ninguém teve. (...) Mas há outra faceta que não a de jogador e que é mais complicada de gerir. Muito mais. Algo inerente a muitos desportistas, como se vê no documentário de Michael Jordan. Vês coisas que não estás à espera", afirmou Setién.