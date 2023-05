Espanhóis revelam: caso de racismo foi arquivado por ter "durado uns segundos"

Jornal AS destacou "precedente perigoso" sobre o caso que envolveu o mesmo Vinícius Júnior e alguns adeptos do Atlético de Madrid

Alvo de insultos racistas no Mestalla, Vinícius Júnior continua a marcar a atualidade do futebol espanhol. O internacional brasileiro tem recebido o apoio de muita gente, enquanto espera por castigos para o Valência e os seus adeptos. No entanto, há um precedente perigoso que a comunicação social do país vizinho não deixou de destacar.

O AS lembra que o Ministério Público de Madrid arquivou um dos 10 casos de discurso de ódio contra Vinícius Júnior. Já esta época, no Wanda Metropolitano, diante do rival da cidade Atlético, o brasileiro foi insultado de forma inadmissível, mas a justiça decidiu arquivar o caso pelas palavras terem durado "uns segundos".

Admitindo as palavras "desagradáveis e desrespeitosas", o Ministério Público lembrou que as mesmas duraram "uns segundos" e que surgiram num contexto de "máxima rivalidade". Os cânticos racistas, em suma, não estavam a atacar a "dignidade" da pessoa, escreveu-se, na altura.

O Valência já prometeu expulsar do estádio para sempre os adeptos que proferiram cânticos racistas, num começo elogiado pela generalidade do futebol espanhol e internacional. Segue-se o Ministério Público de Valência, que terá outro tipo de pressão social para tomar uma outra decisão.