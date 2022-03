Espanhóis reforçam interesse do Wolverhampton em jovem do Barcelona

Pouco utilizado em Barcelona, Riqui Puig tem no Wolverhampton um interessado, reforça o jornal catalão Sport.

O alegado interesse do Wolverhampton em Riqui Puig volta a ser falado na imprensa espanhola, esta terça-feira. O médio, de 22 anos, tem sido pouco utilizado no Barcelona, tanto com Ronaldo Koeman como agora com Xavi, e poderia encontrar uma oportunidade de jogar mais sob as ordens de Bruno Lage.

O espanhol fez apenas 13 jogos esta temporada e, no ano civil de 2022, jogou apenas por três vezes.

Nos Wolves está já o português Francisco Trincão, emprestado pelo Barça, e, em sentido contrário, Adama Traoré rumou à Catalunha.