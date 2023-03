Espanhóis recordam frase de Nagelsmann: "Se o Real Madrid me telefonar no futuro..."

Técnico, que deve abandonar Bayern de Munique, já foi alvo do interesse dos merengues. Carlo Ancelotti, ainda na luta pela Taça e pela Champions, com o campeonato praticamente perdido, tem o futuro em aberto

De saída do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann já foi colocado na órbita do Tottenham. Ainda assim, a imprensa espanhola lembrou uma entrevista do jovem técnico alemão, que abriu a porta, há uns anos, para um futuro possível no Santiago Bernabéu e no Real Madrid.

"Tento calcular cada passo na minha carreira. José Ángel Sánchez [CEO do Real Madrid] telefonou-me, não fui o único que ele contactou. Ele queria conhecer as minhas ideias e a minha filosofia. Acho que tomei a decisão certa ao ficar na Alemanha. O Real Madrid é um dos maiores clubes da Europa. Se eles me telefonarem no futuro, talvez obtenham uma resposta diferente. Há dois anos (2019), dei o passo certo. Não estava preparado, não tinha tempo para aprender a língua, faltava-me experiência. Tinha jogado apenas um jogo na Europa, com o Hoffenheim", contou Nagelsmann, em 2021, em entrevista ao Sport.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

Carlo Ancelotti ficará até final da época, mas o futuro continua a ser uma incógnita. Muito associado ao cargo de selecionador do Brasil, o italiano está na luta, ainda, pela Taça e pela Champions. No campeonato, depois da derrota em Camp Nou, as contas estão muito complicadas - 12 pontos separam segundo e primeiro classificado.