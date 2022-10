Espanhóis garantem que plano do Atlético com Simeone "é claro", apesar de João Félix

Atlético de Madrid vive um momento complicado.

Afastado da Liga dos Campeões, ainda sem garantias de entrada na Liga Europa e no terceiro lugar da Liga espanhola, a uma distância já considerável para a liderança (oito pontos), que ainda pode aumentar nesta jornada, e podendo ser ultrapassado pela Real Sociedad, o Atlético de Madrid vive um momento complicado, o que leva muitos a questionarem o futuro próximo do treinador Diego Simeone.

No entanto, de acordo com o jornal "As", o plano do emblema "colchonero" para o técnico é "claro": com o contrato atual a expirar em 2024, o clube espanhol pretende ampliar já no próximo ano a ligação com o treinador pelo menos por mais duas temporadas, ou seja, até 2026.

Ainda de acordo com as mesmas informações, a situação de João Félix é "uma pedra no sapato de Simeone", mas este conflito com o jogador mais caro da história do clube não fez com que o técnico perdesse a confiança dos seus superiores. Podem estar mais ou menos de acordo com a gestão, mas ninguém o questiona e todos apoiam as suas decisões, ao ponto de o internacional português poder deixar o Metropolitano em janeiro, que é o seu desejo.