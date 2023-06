Espanhóis garantem que Messi recebeu ofertas de dois clubes europeus

Astro argentino deixa o PSG e o futuro ainda não está resolvido.

O futuro de Lionel Messi continua a agitar o mercado de transferências e novas informações são esta terça-feira reveladas pela imprensa espanhola.

Segundo informa o jornal As, o astro argentino, que deixa o PSG após duas temporadas, recebeu nas últimas horas duas propostas formais por parte de clubes europeus de topo, sem que o nome dos mesmos tenha sido divulgado.

Ontem, segunda-feira, causou grande agitação a reunião do pai e agente do jogador com Joan Laporta, presidente do Barcelona. O regresso a Camp Nou está, portanto, em cima da mesa. Al Hilal, da Arábia Saudita, e Inter Miami, dos Estados Unidos, são outros clubes interessados.

