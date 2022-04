Espanhóis garantem que Barcelona "descartou Salah": confira o motivo

Salah é um das estrelas do Liverpool e do futebol mundial

Pretensões económicas do internacional egípcio terão sido um "obstáculo impossível de aceitar", escreve o jornal "As".

Com Erling Haaland (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool) e Robert Lewandowski (Bayern) a serem os três nomes apontados com mais força como possíveis reforços para o ataque do Barcelona da próxima temporada, o jornal "As" afirma esta segunda-feira que um deles foi riscado da lista.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema "blaugrana" descartou Mohamed Salah. Segundo as mesmas informações, "as altas pretensões do egípcio foram um obstáculo impossível de aceitar", sendo que "Haaland e Lewandowski continuam como grandes objetivos para a camisola 9".

O jogador do Liverpool terá exigido um salário a rondar os 17 milhões de euros por ano durante cinco temporadas, afirma o "As", mostrando-se mesmo "inflexível neste ponto".