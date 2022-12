Espanhóis garantem que Ancelotti não será o próximo selecionador do Brasil

O portal brasileiro UOL avançou contactos entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o técnico do Real Madrid, mas a intenção do italiano passará por cumprir o seu contrato com os merengues na totalidade.

Após a despedida de Tite do comando técnico do Brasil, na sequência da eliminação do "Escrete" nos quartos de final do Mundial'2022, diante da Croácia (2-1 no desempate por grandes penalidades), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em busca de um sucessor.

Vários nomes têm sido apontados ao cargo, inclusive os de Abel Ferreira, José Mourinho e Jorge Jesus, mas um que parece ter ficado fora da corrida é o de Carlo Ancelotti.

O portal brasileiro UOL até avançou esta segunda-feira que o técnico do Real Madrid foi contactado pela CBF, mas o jornal Marca trouxe mais novidades. De acordo com os espanhóis, o treinador ficou seduzido pela proposta, mas a sua intenção passa por cumprir o contrato que o vincula ao Real Madrid até 2024.

Também Pep Guardiola chegou a ser apontado como o candidato favorito da CBF para a sucessão de Tite, mas o técnico catalão renovou contrato até 2025 com o Manchester City em finais de novembro, ficando fora das opções.