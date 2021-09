Espanhóis falam em "joia" do Real Madrid: "Não se vende, nem se toca"

Defesa-esquerdo de 20 anos é intocável para os responsáveis do clube merengue.

O jornal AS faz esta terça-feira referência a uma nova "joia" do Real Madrid, pela qual vários clubes europeus têm perguntado, mas que o clube merengue não estará a considerar vender nem emprestar. Em suma: é intocável.

Trata-se de Miguel Gutiérrez, defesa-esquerdo de 20 anos, que espera definição naquela que tem sido a sua alternância entre a equipa principal, comandada por Ancelotti, e a equipa B, orientada por Raúl. Miguel começou a temporada a um grande nível, com a equipa principal, diante do Bétis, e continuou, no passado sábado, com a segunda equipa, jogo no qual marcou um golaço de livre, assistindo ainda Sergio Arribas para o primeiro dos quatro golos da formação.

Assim, ainda de acordo com o "AS", vários clubes, desde a Premier League de Inglaterra à Serie A de Itália, têm perguntado pelo jogador. O último clube a querer saber a situação do lateral-esquerdo foi o Trabzonspor, da Turquia. Mas a resposta do Real terá sido muito clara: "Miguel não está à venda, nem se equaciona a sua cedência. É intocável".