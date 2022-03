Espanhóis falam em "all in" por Salah caso o negócio Haaland falhe

Jornal "As" insiste no alegado interesse do Barcelona no craque do Liverpool.

O alegado interesse do Barcelona em Mohamed Salah, tendo em conta que o egípcio termina o contrato em 2023, não parecendo recetivo a aceitar a atual proposta de renovação do Liverpool, já havia sido noticiada pelo jornal "As" há cerca de duas semanas. Agora, o diário desportivo espanhol reforça a ideia.

De acordo com o "As", Xavi Hernández, treinador do emblema "blaugrana", estará "entre Erling Haaland e Mohamed Salah". O avançado norueguês continua a ser a prioridade, mas a possibilidade tem sido resfriada devido às altas exigências económicas, tanto do seu agente Mino Raiola como do pai, Alf Inge Haaland, que estarão a exigir 100 milhões de euros brutos em comissões, 50 para cada.

Assim, caso a possibilidade Haaland caia definitivamente - a 30 de abril saber-se-á o futuro do jogador, segundo as mesmas informações - o Barcelona fará um "all in" para contratar o internacional egípcio dos "reds". Xavi encara-o como a "peça perfeita para encaixar no novo ataque "blaugrana"", escreve o "As", e a operação também terá a aprovação da direção do clube, uma vez que o valor final é bem mais "apetitoso" do que o de Haaland: embora os números por temporada sejam idênticos - cerca de 17 milhões -, "a transferência e sobretudo as comissões seriam muito inferiores".

