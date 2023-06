Espanhóis falam em acordo verbal entre Barcelona e Gundogan

De acordo com o Mundo Deportivo, o médio alemão já confirmou ao Barcelona a sua intenção de reforçar o clube a custo zero, num negócio que deverá ser finalizado após a final da Liga dos Campeões, no sábado. Em sentido contrário, a Marca desmente esse suposto acordo verbal e diz que o jogador ainda não decidiu o seu futuro, prevendo fazê-lo após o jogo decisivo frente ao Inter.

Com a possibilidade de um regresso de Lionel Messi a ter caído por terra, o Barcelona fixou Ilkay Gundogan como uma das suas principais prioridades neste mercado e, nesse sentido, o jornal Mundo Deportivo garante esta sexta-feira que a contratação a custo zero do médio alemão está "apalavrada".

De acordo com a fonte, o capitão do Manchester City, que está em final de contrato com o clube, já aceitou reforçar os catalães por três temporadas, esperando-se que o negócio seja finalizado após a realização da final da Liga dos Campeões, no sábado, uma vez que o Barcelona não pretende esperar muito mais.

Por outro lado, os citizens ainda acreditam na renovação de contrato por parte do médio alemão, de 32 anos, mas estão preparados para uma eventual saída, encontrando-se em negociações com Mateo Kovacic, com quem já terá inclusive um acordo acordado, faltando que o mesmo suceda junto do Chelsea.

Em sentido contrário, o jornal Marca desmente a existência de qualquer "acordo verbal" com Gundogan, assegurando que o médio, também cobiçado pelo Arsenal e PSG, só irá decidir o futuro depois do jogo decisivo frente ao Inter.

Gundogan representa o Manchester City há sete temporadas, tendo apontado 11 golos e cinco assistências em 50 partidas disputadas em 2022/23.