Espanhóis dizem que Neymar foi oferecido ao Barcelona por 50 milhões de euros

Pini Zahavi, empresário de Neymar, terá oferecido o jogador ao Barcelona por uma quantia a rondar os 50 milhões de euros, adiantou um jornalista espanhol no programa El Chiringuito.

Numa altura em que o Barcelona tenta a contratação de Robert Lewandowski, o empresário do avançado do Bayern, que é também o representante de Neymar, terá oferecido o brasileiro do PSG ao Barça por uma quantia a rondar os 50 milhões de euros.

A informação foi avançada pelo jornalista espanhol José Álvarez no programa de televisão El Chiringuito, que disse também que os 50 milhões de euros "são negociáveis" e que Neymar "vê com bons olhos" um regresso à Catalunha.

Ainda assim, segundo o que foi dito no mesmo programa, o emblema culé não tenciona essa possibilidade. A prioridade absoluta é conseguir contratar Lewandowski.