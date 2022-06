Espanhóis dizem que Kroos deve terminar ligação com o Real Madrid em 2023

Alemão chegou ao Santiago Bernabéu em 2014, mas, afinal, não deve renovar. Clube surpreendido com aparente decisão

Toni Kroos, uma das figuras na última década do Real Madrid, recheada de títulos europeus, deve abandonar o Santiago Bernabéu em 2023, ao contrário daquilo que se esperaria.

O contrato do alemão termina no próximo ano, mas, de acordo com informações veiculadas pela SER Deportivos, não será para renovar, numa decisão que não deixou de surpreender o Real Madrid, que, contudo, respeita a decisão do atleta.

No Bernabéu desde 2014, Kroos entendeu as contratações dos jovens franceses Camavinga e Tchouameni como uma mensagem: o alemão, até ao momento indiscutível, deixará de o ser num futuro próximo devido ao forte investimento colocado nos dois jogadores.

Com quatro Champions conquistadas pelo Real Madrid, Toni Kroos formou com Casemiro e Modric um dos trios de meio campo mais bem-sucedidos dos últimos anos no futebol europeu. O alemão é o sétimo estrangeiro com mais jogos na história dos merengues.