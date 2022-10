Espanhóis dizem que Haaland tem "cláusula de saída para o Real Madrid" em 2024

Real Madrid terá prioridade numa eventual contratação do avançado norueguês daqui a dois anos.

Fernando Sanz, antigo jogador do Real Madrid e ex-presidente do Málaga, revelou, no programa de televisão espanhol El Chiringuito, que Erling Haaland tem "uma cláusula de saída em 2024 para rumar ao Real Madrid". "A informação que tenho é que há uma cláusula de saída de Haaland no segundo ano. O curioso é que é com condições muito benéficas para um clube... o Real Madrid", explicou o filho de Lorenzo Sanz, que foi presidente dos merengues.

O apresentador do programa referido, Josep Pedrerol, esclareceu que "Haaland coloca uma cláusula que lhe permite sair após dois anos, mas com o Real Madrid como prioridade". Ou seja, "o Real Madrid dá o dinheiro que for preciso e fica com Haaland sem falar com o Manchester City", de acordo com aquela fonte.

O jornal Marca avançou que a cláusula de saída de Haaland do Manchester City é de 200 milhões de euros em 2024 e de 175 M€ em 2025.