Espanhóis dizem que adeptos do Barcelona "esgotam a paciência" com dois jogadores

Jornal "As" refere bastantes assobios no jogo de sábado frente ao Elche, que o Barça acabou por vencer por 3-2.

O Barcelona regressou no sábado aos triunfos na Liga espanhol, ao vencer na receção ao Elche, 3-2, depois de uma derrota (Bétis, 0-1) e um empate (Osasuna, 2-2) nas últimas duas jornadas.

Os pouco mais de 40000 adeptos presentes no Camp Nou fizeram-se escutar durante o jogo, apoiando a equipa praticamente durante os 90 minutos, mas nem tudo foi um mar de rosas para os jogadores do emblema "blaugrana".

De acordo com o jornal "As", dois jogadores foram especialmente visados, pela negativa, pelos adeptos, que estarão a "esgotar a paciência" dos aficionados: Frenkie de Jong e Ousmane Dembélé. Os dois terão sido bastante assobiados pelo público.

O médio neerlandês ouviu uma grande assobiadela no momento da sua substituição, aos 76 minutos de jogo. Foi a primeira vez que o jogador recebeu tal reprimenda desde que veste a camisola do Barcelona, diz o diário desportivo espanhol.

Já o francês foi recebendo assobios de forma intermitente, enquanto perdia bola atrás de bola, numa altura em que o jogo estava empatado a dois golos. No seu caso, a demora em concluir a renovação com o clube também não terá ajudado, diz o "As".