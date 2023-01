Espanhóis destacam objetivo do Real, que quer ser o primeiro a conquistar Sextete numa época

Bayern e Barcelona já alcançaram objetivo, mas de forma separada e em duas temporadas distintas

O Real Madrid parte para o novo ano civil com um objetivo e um sonho, ao mesmo tempo: ser a primeira equipa a conquistar um sextete (seis títulos oficiais) numa mesma época.

De acordo com o AS, essa é uma meta que os merengues querem alcançar. A Supertaça Europeia, conquistada no passado mês de agosto, já lá vai e seguem-se cinco objetivos: Supertaça de Espanha, já em janeiro, Mundial de Clubes, marcado para fevereiro, e as três habituais (Liga, Taça e Champions), que só serão concluídas em maio e junho.

O Barcelona, em 2009, e o Bayern de Munique, em 2020, foram as únicas equipas que alcançaram um sextete, mas num ano civil e separado por duas épocas distintas.