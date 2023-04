Espanhóis avançam que Al Nassr pretende voltar a juntar Ronaldo e Zidane

De acordo com o jornal Marca, que cita fontes da Arábia Saudita, o Al Nassr ofereceu um contrato de dois anos ao técnico francês, que levantou três Ligas dos Campeões consecutivas juntamente com o astro português, com um salário anual de 60 milhões de euros.

O jornal espanhol Marca avançou no domingo, com base em fontes da Arábia Saudita, que o Al Nassr ofereceu um contrato de dois anos a Zinedine Zidane, com um salário anual de 60 milhões de euros, tendo o objetivo de voltar a juntar o técnico francês, fora dos bancos desde 2021, a Cristiano Ronaldo.

Após o despedimento de Rudi Garcia, o emblema saudita, que ocupa a vice-liderança do campeonato, com menos três pontos do que o líder Al Ittihad (56), orientado por Nuno Espírito Santo, terá o objetivo de replicar o sucesso que Zidane e Ronaldo desfrutaram entre 2016 e 2018, período em que levantaram três Ligas dos Campeões consecutivas ao serviço do Real Madrid.

Ainda assim, a mesma fonte refere que uma mudança de "Zizou" para a Arábia Saudita apresenta-se como um cenário improvável, tendo em conta o gosto que o treinador sente por Madrid, onde continua a residir e devido ao facto de continuar a ser um nome apetecível para vários clubes europeus.

Garcia foi substituído de forma interina pelo croata Dinko Jelicic, que comandava a equipa de sub-19, mas os planos do Al Nassr passarão por uma solução de créditos firmados, com José Mourinho e Jorge Jesus a também terem sido recentemente apontados ao cargo.