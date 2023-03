Espanhóis avançam fim da linha para Sampaoli no Sevilha e provável sucessor

A derrota diante do Getafe terá sido a gota de água para os dirigentes do Sevilha.

O jornal espanhol Marca avança esta segunda-feira que Jorge Sampaoli chegou ao fim da linha enquanto treinador do Sevilha, um dia depois da derrota em casa do Getafe (0-2), na 26.ª jornada da LaLiga.

Apesar de ter garantido a passagem do emblema espanhol aos quartos de final da Liga Europa, deixando para trás o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus (2-1 em agregado), o técnico terá esgotado a paciência dos dirigentes com a derrota no campeonato, que deixa a formação no 14.º lugar, com 28 pontos.

De acordo com a mesma fonte, o favorito do diretor desportivo Monchi para a sucessão do técnico argentino é José Luis Mendilibar, que está sem clube desde que deixou o comando do Alavés na temporada transata, em que a equipa acabou relegada para o segundo escalão.

Sampaoli assumiu as rédeas do Sevilha em outubro do ano passado, sucedendo a Julien Lopetegui. Nos 30 jogos que orientou até ao momento, o técnico registou 12 vitórias, nesta que é a sua segunda passagem pelo clube, que também treinou na época 2016/17.