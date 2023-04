Espanhóis avançam com cinco ex-canteranos que podem reforçar Barcelona

Dani Olmo, Xavi Simons, Arnau Martínez, Thiago e Sergio Gómez são possibilidades para o próximo verão

Com o título praticamente ganho e depois da eliminação na Taça do Rei, o Barcelona começa a preparar a próxima temporada. Em Camp Nou, para além da questão Messi, o clube catalão pode enveredar por uma estratégia de atacar alguns dos jogadores que se formaram em La Masia.

O AS aponta Dani Olmo, do RB Leipzig, Arnau Martínez, do Girona, Xavi Simons, atualmente no PSV, Thiago, jogador do Liverpool, e Sergio Gómez, a representar o Manchester City, como possíveis reforços dos blaugrana.

Refira-se que, destes cinco jogadores, apenas Thiago representou o Barcelona na primeira equipa.