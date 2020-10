Espanha volta a perder quase dois anos depois

"La Roja" perdeu na Ucrânia em jogo da Liga das Nações.

A Espanha foi derrotada (1-0) esta terça-feira na Ucrânia de forma surpreendente, quase dois anos depois do último desaire, num encontro para a Liga das Nações, enquanto a Alemanha empatou (3-3) na receção à Suíça.

Apesar de ter somado o primeiro desaire no grupo 4 da Liga A, os espanhóis mantêm a liderança da poule, com sete pontos, menos um do que ucranianos e alemães, que podiam ter aproveitado para saltar para o comando, ao fim de quatro jornadas concluídas. Os helvéticos são últimos do grupo, com dois.

Em Kiev, o médio Viktor Tsygankov foi o autor do único golo do encontro, aos 76 minutos, num lance em que Yarmolenko foi o grande obreiro da jogada, com um passe decisivo a apanhar toda a defensiva espanhola mal posicionada.

A Espanha não perdia desde 15 de novembro de 2018, sendo que foi a primeira derrota desde que o selecionador Luis Enrique regressou a "La Roja", depois de uma ausência prolongada devido ao falecimento da filha.

Grandes dificuldades teve a Mannschaft em Colónia, perante uma equipa suíça que continua sem vencer no grupo, mas que acabou por discutir o resultado, tal como já havia acontecido na ronda dois, em solo helvético, na altura com outra igualdade (1-1).

O avançado do Dínamo Zagreb Mario Gavranovic foi o que elemento que mais se destacou no lado dos visitantes, ao anotar um bis (5 e 57 minutos), com o médio Remo Freuler (26'), assistido pelo benfiquista Haris Seferovic, a fazer o segundo com um toque subtil sobre Neuer, golos que, na altura, faziam antever um final inesperado.

Contudo, as individualidades de Timo Werner (28) ou de Kai Havertz (55) iam colocando os anfitriões no jogo, que só não foram derrotados em casa, graças ao terceiro tento apontado por Serge Gnabry (60), de calcanhar.

Na Liga C da competição, Azerbaijão e Chipre não foram além do nulo e o Luxemburgo venceu por 2-1 em Montenegro, num encontro marcado por três expulsões no período de descontos da segunda parte, duas para os locais e uma para os visitantes.

Também sem golos terminou o desafio entre Liechtenstein e São Marino, da Liga D, enquanto Malta foi derrotada (0-1) em casa pela Letónia e as Ilhas Faroé venceram (2-0) na receção a Andorra.