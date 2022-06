Espanha vence na Suíça e assume segundo lugar no grupo de Portugal

Num encontro relativo à terceira jornada do Grupo A2 da terceira edição da Liga das Nações, onde Portugal é líder isolado.

A seleção espanhola bateu a congénere suíça por 1-0 em Genebra, numa partida referente à ronda três do Grupo A2 da terceira edição da Liga das Nações, onde Portugal está inserido.

O único golo da partida foi marcado logo aos 13 minutos de jogo, com Pablo Sarabia, ex-Sporting, a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Marcos Llorente.

Com esta vitória, a primeira nesta edição, a Espanha subiu ao segundo lugar do grupo, com cinco pontos. Já a Suíça somou a sua terceira derrota consecutiva e, desta forma, ocupa o último posto. O grupo é liderado por Portugal, com sete pontos e a Chéquia está na terceira posição, com quatro.

Na próxima jornada, que se disputa no dia 12, a "La Roja" recebe a Chéquia em Málaga, enquanto o conjunto suíço receciona a seleção portuguesa, novamente em Genebra.