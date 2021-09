O Grupo B é liderado pela Espanha, com 13 pontos. A Suécia soma nove e a Grécia seis.

Pablo Sarabia, avançado do Sporting, entrou aos 72 minutos na vitória da Espanha por 2-0 sobre o Kosovo. Pablo Fornals e Ferrán Torres marcaram os golos da Roja.

No outro jogo do grupo B, a Grécia venceu a Suécia por 2-1 e Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi titular. Tasos Bakasetas e Vangelis Pavlidis apontaram os golos da seleção helénica, Quaison reduziu para os suecos.