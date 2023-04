Espanha: Valência soma um ponto na luta pela manutenção

André Almeida e Thierry Correia foram titulares na equipa valenciana, que saiu dos lugares de descida ao empatar com o Rayo Vallecano

O Valência empatou hoje 1-1 na receção ao Rayo Vallecano, no encontro de encerramento da 27.ª jornada da Liga espanhola de futebol, um desfecho que tirou o emblema 'che' da zona de despromoção.

Depois do desaire na última ronda, em Madrid, contra o Atlético (3-0), a equipa comandada Rubén Baraja começou a perder, logo à passagem do nono minuto, por culpa do tento apontado por Santi Comesana, mas, no final do segundo tempo, um penálti convertido pelo neerlandês Justin Kluivert (81), garantiu o empate no Mestalla.

Nos anfitriões, os portugueses Thierry Correia e André Almeida foram titulares.

Com este resultado, o Valência é, agora, 17.º colocado, com 27 pontos, os mesmos de Espanyol (18.º), que hoje apresentou Luis García para suceder ao antigo treinador Diego Martínez, e Almeria (19.º), enquanto o Rayo é oitavo, com 37.