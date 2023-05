Espanha vai ter cinco equipas na Champions e até oito nas provas europeias

O Sevilha venceu a Liga Europa e é o quinto clube espanhol na Liga dos Campeões

O Sevilha, como vencedor da Liga Europa, esta noite contra a Roma, conseguiu o último bilhete para participar na próxima edição da Liga dos Campeões. Desta forma, Espanha terá cinco equipas na prova milionária e pode vir a ter oito em todas as provas europeias.

Se o Sevilha terminar a LaLiga fora dos sete primeiros, a Espanha terá mesmo oito representantes em 2023/24 nas provas europeias. A uma jornada do fim do campeonato espanhol, o Sevilha é 11.º, a um ponto do sétimo lugar.

Na próxima jornada, o Sevilha defronta fora de casa a Real Sociedad, um dos quatro representantes espanhóis que estavam qualificados para a Liga dos Campeões, juntamente com Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.

A uma jornada do fim, Villarreal e Bétis ocupam lugares de qualificação para a Liga Europa e o Osasuna para a Conference League.