Espanha tenta amarrar nova coqueluche do Liverpool

Stefan Bajcetic é filho de mãe espanhola e pai sérvio. Já jogou pelos sub-18 de La Roja e é uma prioridade da federação

Stefan Bajcetic tem aproveitado alguma irregularidade ou lesões para se afirmar no meio campo do Liverpool. Aos 18 anos, o médio é já importante para Jurgen Klopp e a federação espanhola está atenta.

Como explica o AS, o jogador é filho de mãe espanhola e pai sérvio. A Federação quer amarrar o atleta e não está colocada de parte uma convocatória para a seleção principal nesta próxima janela da FIFA. Caso tal não aconteça, o médio deve ser chamado para os sub-21, onde nunca jogou.

Alejandro Garnacho, extremo do Manchester United, é dado como exemplo a não seguir pelos espanhóis. Nascido no país vizinho, a nova figura dos red devils vai representar a Argentina, num caso que La Roja não quer ver repetido com Bajcetic.