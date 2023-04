Espanha: Real Sociedad reforça candidatura à Liga dos Campeões

Equipa basca venceu o Osasuna e é quarto de LaLiga, com mais oito pontos que o Villarreal

A Real Sociedad reforçou hoje a sua candidatura a um lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer em casa do Osasuna por 2-0, na abertura da 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Um autogolo do guarda-redes Sergio Herrera, logo aos seis minutos, deixou a Real Sociedad em vantagem e, apesar do equilíbrio na posse de bola, a equipa de San Sebastián foi sempre muito mais vertical e eficaz no seu jogo ofensivo e podia até ter construído uma vitória mais robusta.

No entanto, só ao minuto 90 é que a Real Sociedad pôde dar como segura a vitória, quando o avançado japonês Takefusa Kubo marcou o segundo golo, com um remate rasteiro, seco e preciso, após um bom passe a solicitar a sua desmarcação na área.

Com os três pontos somados, a Real Sociedad consolidou a sua candidatura a um dos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões 2023/24, aumentando, provisoriamente, o avanço sobre o quinto, o Villarreal, para oito pontos, a seis jornadas do fim.

O FC Barcelona lidera com 76 pontos, seguido do Real Madrid, com 65, do Atlético de Madrid, com 63, da Real Sociedad, com 58 (mais um jogo), do Villarreal, com 50, e do Betis, com 49.